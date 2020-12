Nur noch unerlässliche Ausgaben erlaubt – Eglisau muss wegen Notbudget Entsorgung zentralisieren Weil die Gemeindeversammlung wegen des Coronavirus nicht stattfinden konnte, operiert Eglisau ab dem 1. Januar mit einem Notbudget. Unter anderem muss deshalb bei der Entsorgung gespart werden. Manuel Navarro

Eglisau hat noch immer kein Budget. Nun darf die Gemeinde nur noch die gesetzlich im Notbudget erlaubten Ausgaben tätigen. Foto: Florian Schaer

Die Eglisauerinnen und Eglisauer müssen nicht unbedingt ihre Autos mit Karton, Glas und sonstigem Müll vollladen und regelmässig zur Sammelstelle ins Stampfiquartier fahren. Nein, sie haben dazu noch eine praktische Entsorgungsalternative organisiert. Eine mobile Sammelstelle hält im regelmässigen Turnus in den einzelnen Quartieren. Am Montag in Seglingen, am Dienstag beim Bahnhof Eglisau, am Mittwoch im Wiler und am Donnerstag in Tössriederen. So können die Einwohnerinnen und Einwohner bequem ihre leeren PET-Flaschen und Kaffeekapseln entsorgen, ohne dass es dabei wie früher jeweils am Mittwoch und am Sonntag zu einer Überlastung der Sammelstelle kommt.