Eule und Fuchs befördern Briefe – Eglisauer Grafikerin gestaltet Sondermarken für die Post Die Eglisauer Grafikerin und Illustratorin Nina Binkert hat für die Post eine Sondermarke gestaltet. Ihre «Tierboten» befördern die Couverts auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Barbara Stotz Würgler

Grafikerin Nina Binkert hat zwei Sonderbriefmarken für die Post entworfen. Foto: Raisa Durandi

In Zeiten von Textnachrichten oder E-Mails gerät er leicht in Vergessenheit: Der Brief. Das ungeduldige Warten, bis der Briefträger die Post in den Briefkasten eingeworfen hat, das anschliessende Durchsuchen der Sendung nach Couverts mit dem eigenen Namen. Und dann: Die Zeilen lesen, die der Absender nur an einen selber richtet. Ein Stück Papier, beschrieben mit ganzen Sätzen, zusammengereiht unter Berücksichtigung der Syntax und der Orthografie.

Alles von Hand gezeichnet

Die Kultur des Briefeschreibens möchte die Post mit den beiden Sondermarken «Tierboten» in Erinnerung rufen. Die Eule auf der B-Post- und der Fuchs auf der A-Post-Marke sollen «Gross und Klein dazu anregen, sich Zeit zu nehmen, um persönliche Grüsse zu verfassen und per Briefpost zu versenden», schreibt die Post. Für die Gestaltung der Sondermarken angefragt hat die Post die Eglisauer Grafikerin Nina Binkert, die sich ihrerseits mit ihrem Postkartenshop Schönegrüsse.ch schon lange mit dem Versenden handgeschriebener Botschaften befasst.