Brass Band Eglisau – Eglisauer überzeugen beim Brass Band Wettbewerb Nach einer intensiven Probephase und zwei Vorbereitungskonzerten nahm die Brass Band Eglisau gut vorbereitet am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb teil. Brass Band Eglisau

Beim Wettbewerb in Montreux sicherten sich die Eglisauer Musiker den dritten Platz. Foto: PD

Die Brass Band Eglisau trat wiederum in der Elite-Klasse, der zweithöchsten Stärkeklasse der Schweiz an. Sie präsentierte das extra für diesen Anlass komponierte und äusserst anspruchsvolle Teststück «Nu» des 1983 in Sion geborenen Walliser Komponisten Ludovic Neurohr. «Nu» ist ein modern interpretiertes Stück und sein französischer Titel bedeutet auf Deutsch «nackt». Während ein immer wiederkehrendes Motiv die «Nacktheit» der Gedanken des Komponisten widerspiegeln, werden auch die verschiedenen Register in der Band eines nach dem anderen «entblösst». Die Komplexität des Stücks wird somit immer wieder fein dekonstruiert und hebt zahlreiche Solisten in den Vordergrund. Speziell anspruchsvoll ist auch das Zusammenspiel mit den Schlagzeugern, deren Stimmen vom Komponisten peinlich genau orchestriert wurden und teilweise auch sonderbare Effekte enthalten.

Eglisau auf dem dritten Platz

Die Leistung der Eglisauer war insgesamt phänomenal und wurde vom Publikum durch tosenden Applaus gewürdigt. Auch die Jury honorierte diese Leistung. In einem Feld von zehn Teilnehmern verlieh sie der Brass Band Eglisau mit 94 Punkten den hervorragenden und verdienten 3. Platz, hinter der Siegerband Brass Band Emmental und der zweitplatzierten Graubünden Brass.

Bei der Heimfahrt schauten die Eglisauer etwas wehmütig zurück auf die Lichter rund um den Genfersee, von dem sie sich zumindest musikalisch vorläufig verabschieden mussten. Die Stadt Montreux hat wegen geplanten Saal-Umbauten dieses Jahr das letzte Mal den Wettbewerb veranstaltet. Auch wenn damit eine lange Tradition zu Ende ging, kehrten die Musikanten der Brass Band Eglisau mit tollen Erinnerungen heim und freuen sich nun auf den neuen Veranstaltungsort. Der Wettbewerb soll nämlich nächstes Jahr in Luzern im KKL stattfinden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.