Eishockey: Punktgewinn in der MSL – EHC Bülach kassiert kurz vor der Sirene den Ausgleich Die Eisbären werden wegen 18 Sekunden um einen Sieg über Aufstiegsanwärter Martigny gebracht. Sie verlieren 4:5 nach Verlängerung, bringen aber einen wertvollen Zähler heim. Jean-Michel Thomet

Die Bülacher sind in der Defensive gefordert: Verteidiger Mirco Kägi und Goalie Joel Messerli geraten in Martigny nach dem 4:3-Führungstreffer unter Druck. Foto: Madeleine Schoder

Der HCV Martigny war für den EHC Bülach der erste richtig harte Brocken in der noch jungen Meisterschaft der MySports League. Zumal die Unterländer auswärts gegen die ebenfalls siegreich in die Saison gestarteten Walliser antreten mussten. Sie stiegen allerdings vielversprechend in die Partie und führten nach neun Minuten durch Tore von Robin Ganz und Ramon Diem verdient 2:0.

Das Heimteam verkürzte jedoch postwendend mittels Ablenker. Bis zur ersten Pause änderte sich am Spielstand nichts mehr. Martigny kam stärker aus der Kabine, die Eisbären verloren den Tritt, was der Gegner prompt ausnutzte. Mit einem Doppelschlag drehten die Walliser das Spiel innert drei Minuten. Gegen Ende des Mittelabschnitts rafften sich die Bülacher nochmals auf und Ramon Diem konnte auf Zuspiel von Robin Ganz zum psychologisch wichtigen 3:3 einschiessen.