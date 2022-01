Eishockey, MSL: Erstmals seit 2018 – EHC Bülach verliert Derby in Dübendorf Im Kampf um einen Playoff-Platz erleiden die Eisbären einen Rückschlag. Individuelle Fehler führen zur 2:5-Niederlage gegen den Lokalrivalen. Jean-Michel Thomet

Der EHC Bülach wird abgedrängt wie hier Michael Leu im Heimspiel gegen Arosa: Die Eisbären verlieren erstmals seit November 2018 ein Derby in Dübendorf. Foto: Raisa Durandi

Die letzte Niederlage des EHC Bülach in einem Derby in Dübendorf datiert vom 17. November 2018. Damals mussten sich die Eisbären 2:4 geschlagen geben. Seither konnten sie sich in den Duellen mit dem Lokalrivalen auswärts stets zu starken Leistungen seigern und die letzten vier Begegnungen auf der Kunsteisbahn im Chreis für sich entscheiden. In der Saison 2020/21 fanden wegen der Corona-Pandemie keine Derbys statt.

Die Matchbesuchenden sahen immer temporeiche und spannende Spiele, die jeweils knapp endeten. Auch diesmal schenkten sich die beiden Mannschaften nichts. Zwei Fehler der Eisbären führten im letzten Drittel zur Entscheidung der umkämpften Partie, die Dübendorf schliesslich 5:2 gewann.