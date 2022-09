Eishockey: Neues neben dem Eis – EHC Kloten meldet fliessenden Wechsel in der Geschäftsstelle Vier Tage vor dem Startspiel gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers gibt der National-League-Rückkehrer personelle Veränderungen neben dem Eis bekannt. Geschäftsführer Christian Fontana übernimmt eine neue Funktion. red.

Er soll sich künftig noch mehr aufs Netzwerken im Dienste des EHC konzentrieren: Klotens abtretender CEO Christian Fontana.

Foto: Sibylle Meier

Christian Fontana, der bisherige Leiter der EHC-Geschäftsstelle, verantwortet gemäss einer Medienmitteilung des Clubs die neu geschaffene Sparte «EHC Kloten Business». Die strategische Bedeutung dieser Stelle sei sämtlichen Beteiligten bewusst: die bestehenden Netzwerke sollen gepflegt und ausgeweitet werden mit dem Ziel, eine noch breitere finanzielle Abstützung zu schaffen. Mit Christian Fontana, stehe dem EHC Kloten ein Berufsnetzwerker erster Klasse zur Verfügung, welcher die definierten Aufgaben mit Leidenschaft erfüllen werde, heisst es in der Mitteilung weiter.

Fontanas Nachfolge als Geschäftsführer für alle operativen Belange tritt Anjo Urner per sofort an. Christian Fontana, der in der Region auch als Präsident des Unihockey-Spitzenclubs Kloten-Dietlikon Jets bekannt ist, werde ihm nach bestem Wissen und Gewissen die Geschäfte in einem rollenden Prozess nach und nach übergeben. Urner kommt, sportlich gesehen, ebenfalls aus dem Unihockey: Spieler und Captain war er lange Jahr im NLA-Team des UHC Uster aktiv. Der 30-Jährige hat ein Studium als Wirtschaftsfachmann absolviert und sich in den vergangenen Jahren im Sport- und Entertainmentgeschäft einen Namen gemacht. Im Sport habe er diverse operative Geschäfte und Projekte auf nationaler Ebene verantwortet.

Sportchef Bärtschi geht am Saisonende von Bord

Mike Schälchli, der Verwaltungsrats-Präsident der EHC Kloten Sport AG, lässt sich zu den personellen Veränderungen wie folgt zitieren: «Wir können nicht davon ausgehen, dass es in der National League gewohnt trittsicher weitergeht. Der Verwaltungsrat des EHC Kloten hat den Club, aber auch sein Umfeld stets analytisch im Auge und wir sind bestrebt, die richtigen Schlüsse aus den Erkenntnissen zu ziehen.» Christian Fontana sei in der Rolle als Geschäftsführer des Aufsteiger-Teams bestens eingesetzt gewesen. «Nun brauchen wir sein Knowhow und sein Netzwerk, um uns noch breiter abzustützen. Dass wir Anjo Urner überzeugen konnten, die wichtige Rolle der operativen Leitung zu übernehmen, freut uns sehr.»

Übernimmt als 30-Jähriger Verantwortung als Geschäftsführer des EHC Kloten: Anjo Urner. Foto: PD

Am Ende ihrer Medienmitteilung kündigen die Klotener noch einen personellen Wechsel in der sportlichen Leitung in den kommenden Monaten an. Patrik Bärtschi habe sich entschieden, den EHC Kloten auf Ende der laufenden Saison 2022/23 zu verlassen. Die Verantwortung für seine Aufgaben in der bevorstehenden Saison werde Bärtschi vollumfänglich wahrnehmen, während sein Arbeitgeber sich mit der Nachfolgeregelung auseinandersetze.

