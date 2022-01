Eishockey: Partien neu angesetzt – EHC Kloten spielt nächste Woche wieder Die Swiss League hat nach etlichen Verschiebungen den Spielplan aktualisiert. Die Klotener kehren voraussichtlich am 13. Januar zurück in den Meisterschaftsbetrieb. Dominic Duss

Der EHC tritt nach der Corona-Zwangspause am 13. Januar daheim gegen die GCK Lions an: Die Klotener (vorne Andri Spiller) können sich nun eine Woche lang auf das erste Spiel im Jahr 2022 vorbereiten. Foto: Robert Pfiffner

Zwischen Weihnachten und Neujahr hat die Corona-Pandemie einen Grossteil der Swiss-League-Teams heimgesucht. Die einen Mannschaften wurden nach positiv getesteten Spielern in Quarantäne geschickt. Andere Clubs haben aufgrund vieler Ausfälle die Liga um Verschiebung von Partien gebeten, darunter auch der EHC Kloten.

Am 30. Dezember hatten die Unterländer in der Stimo-Arena ihr letztes Spiel bestritten. Gleich acht Stammspieler fehlten gegen die Ticino Rockets, weil sie positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Zwei Tage darauf meldete der Club, dass er für die ersten Partien im neuen Jahr nicht spielfähig sei. Nach Absprache mit dem Verband wurden die Spiele vom 2. Januar in Visp und vom 8. Januar gegen die GCK Lions verschoben. Vorgängig war bereits eine Neuansetzung der Partie vom 4. Januar in Zug notwendig geworden, weil sich die EVZ Academy in Quarantäne begeben musste.

Restart mit kleinem Derby

Ursprünglich war die Rückkehr der Klotener in den Meisterschaftsbetrieb am Dienstag, 11. Januar, vorgesehen gewesen. Doch exakt eine Woche zuvor meldete die Liga auch die Verschiebung dieses Spiels in Langenthal. Gemäss ursprünglichem Spielplan hätte der EHC, dessen Trainingsbetrieb wie gewohnt weiter läuft, sein nächstes Qualifikationsspiel am Samstag, 15. Januar, gegen Winterthur ausgetragen.

Nun hat die Swiss League allerdings den Spielplan aktualisiert. «In Kooperation mit allen Clubs und Partnern, hat Willi Vögtlin den Spielplan komplett überarbeitet und eine neue Planung erstellt, welche eine saubere und sportliche Weiterführung der Meisterschaft im Sinne aller Teilnehmer/innen ermöglicht», teilt die Liga mit.

Das verschobene Heimspiel des EHC gegen die GCK Lions findet neu am Donnerstag, 13. Januar, statt. Danach geht es für Kloten bis Ende Monat wie zu Saisonbeginn geplant weiter. Drei der insgesamt fünf in den letzten zwei Wochen verschobenen Begegnungen – inklusive jener vom 28. Dezember in Weinfelden gegen Thurgau – werden in der ersten Februar-Woche nachgeholt. Das Spiel in Langenthal wurde auf Mitte Februar angesetzt.

Die nächsten Spiele des EHC Kloten im Überblick:

Donnerstag, 13. Januar: Kloten - GCK Lions

Samstag, 15. Januar: Kloten - Winterthur

Samstag, 22. Januar: Kloten - Sierre

Dienstag, 25. Januar: Olten - Kloten

Sonntag, 30. Januar: La Chaux-de-Fonds - Kloten

Spielbeginn jeweils 19.45 Uhr; Ausnahme La Chaux-de-Fonds (17.45 Uhr)

Dominic Duss ist seit 2015 im ZRZ-Sportressort tätig, inkl. zweijährigem Engagement in der Tamedia-Sportredaktion in Zürich. 1998 stieg er in den Journalismus ein. Bis 2013 arbeitete er in der Südostschweiz-Mediengruppe, ua. als Co-Chefredaktor der Obersee-Nachrichten, danach für den Fridolin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.