Club ist zuversichtlich – EHC Kloten startet Vorverkauf für Saisonkarten Obwohl noch nicht klar ist, wann wieder gespielt wird, hat der Hockeyclub den Vorverkauf lanciert. Verwaltungsratspräsident Mike Schälchli glaubt, dass trotz der Corona-Krise viele Saisonkarten verkauft werden. Manuel Navarro

Ein Bild aus besseren Zeiten, dem Auftakt der Saison 2012/2013. Geht es nach dem EHC Kloten, soll es diesen Herbst von der Anzahl Zuschauer her wieder ähnlich aussehen . Der Vorverkauf der Saisonkarten ist bereits angelaufen. Nicola Pitaro

Noch immer befindet sich die Schweiz im Lockdown. Auch wenn am 27. April die ersten Lockerungen in Kraft treten, bleibt es dabei, dass sich nicht mehr als fünf Personen treffen sollten. Davon unbeirrt hat der EHC Kloten am Dienstag den Vorverkauf der Saisonkarten lanciert.