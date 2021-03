GCK Lions draussen – kein Derby – EHC Kloten trifft auf La Chaux-de-Fonds Nun kennen auch die Unterländer ihren Gegner im Playoff-Viertelfinal der Swiss League. Roland Jauch

Nun gilt die Klotener Aufmerksamkeit, rechts mit Dario Meyer, dem HC La Chaux-de-Fonds mit Ludovic Voirol. Foto: Leo Wyden

Die Unterländer duellieren sich ab kommendem Mittwoch mit La Chaux-de-Fonds, dem Achten der Qualifikation. Die Neuenburger mussten im Vor-Playoff gegen die GCK Lions über das Maximum von drei Partien gehen.

Playoff-Viertelfinals der Swiss League Infos einblenden Die Viertelfinals beginnen am Mittwoch, 17. März, mit den Paarungen: Kloten (1.) - La Chaux-de-Fonds (8.) Ajoie (2.) - Visp (7.) Langenthal (3.) - Thurgau (6.) Sierre (4.) - Olten (5.) Gespielt wird nach best of 7, weitere Spieltage sind kommender Freitag, Sonntag, Mittwoch (24. März) plus evtl. Freitag , Sonntag und Mittwoch (31. März).

Nach dem 4:1 zum Auftakt und der 3:7-Niederlage in Küsnacht gab es am Sonntag in der Patinoire des Mélèzes ein 4:2 für La Chaux-de-Fonds. Die Lions machten durch ihren Finnen Teemu Rautiainen einen 0:2-Rückstand wett, kassierten dann aber ein Powerplaytor und in der Schlussphase das 2:4 ins leere Gehäuse. Hätten sich die GCK Lions in diesem Duell durchgesetzt, wäre es in der Viertelfinalserie gegen Kloten zu einem Zürcher Derby gekommen.