Eishockey: Gelungene Saisonhauptprobe – EHC Kloten siegt von seiner Fankulisse beflügelt Die Flughafenstädter gewinnen auch das letzte Testspiel. Ihr 4:2 gegen Bietigheim ist verdient – ebenso der Applaus des Publikums, das erstmals seit Oktober 2020 wieder uneingeschränkt mitfiebern darf. Dominic Duss

Die Klotener bejubeln das 1:0 durch Robin Figren: Ihre Fans freuen sich zahlreich auf der Tribüne der Swiss Arena mit – und später über den 4:2-Sieg im Testspiel gegen die Bietigheim Steelers. Foto: Heinz Diener

«Das war ein Hühnerhautmoment.» Simon Kindschi strahlt nach der Partie gegen die Bietigheim Steelers mehr als die Sonne. Im Hintergrund sind die Gesänge der Klotener Fans zu hören. «Wir sind mega froh, dass sie wieder zurück sein dürfen und für Stimmung sorgen», sagt der Verteidiger. Allen im Team, Spielern wie Staffmitgliedern, ergeht es ebenso.

Die Freude der Fans vor Spielbeginn, die gemeinsamen Torjubel und die Euphorie nach dem Sieg – schöner hätte das Comeback des sechsten Mannes nicht ausfallen können. In der 56. Minute animieren jene EHC-Anhänger, die sonst in der Kurve und diesmal auf den gegenüberliegenden Sitzplätzen der Nordtribüne stehen, alle anderen zu Standing Ovations. Tosender Applaus hallt durch die Swiss Arena. 4:1 führen die Flughafenstädter zu diesem Zeitpunkt.

Dass der DEL-Aufsteiger der vergangenen Saison in der 58. Minute noch auf 2:4 verkürzen kann, stört die EHC-Fans kaum. Denn ihr Team steht bereits als Sieger fest. Sandro Zurkirchen wurde von einem der wenigen Schüsse erwischt, die die Gäste im Schlussdrittel auf Klotens Tor bringen. Sie sind an einer Hand abzuzählen. Die Zürcher Unterländer haben klar Überhand.

«Parat» – ausser in Überzahl

«Wir sind parat», sagt Jeff Tomlinson nachdem seine Mannschaft auch das letzte Testspiel – und nun zum vierten Mal hintereinander – gewonnen hat. In vier Tagen startet der neue Headcoach mit Kloten in die Meisterschaft. Am Überzahlspiel muss er noch feilen. «In den letzten Spielen lief es im Powerplay nicht schlecht», meint Kindschi. Doch gegen die Steelers bleibt Kloten ein Torerfolg mit einem Mann mehr auf dem Eis – einmal im Startdrittel und je zweimal in den folgenden Abschnitten – verwehrt. Chancen sind vorhanden, der letzte Zwick fehlt.

Kloten - Bietigheim Steelers 4:2 Infos einblenden (0:0, 1:1, 1:3). Swiss Arena. 1934 Zuschauer. – Tore: 21. (20:42) Figren (Gähler, Marchon) 1:0. 36. Sheen (Naud) 1:1. 41. (40:10) Gähler (Figren) 2:1. 52. Simek (Hinterkircher, Steiner) 3:1. 55. Kellenberger (Figren) 4:1. 58. Hauner (Renner) 4:2. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kloten, 5-mal 2 gegen Bietigheim. – Kloten: Zurkirchen; Gähler, Steiner; Randegger, Seiler; Kellenberger, Kindschi; Ganz, Janett; Figren, Faille, Marchon; Spiller, Meyer, Altorfer; Knellwolf, Melnalksnis, Obrist; Hinterkircher, Simek, Markun. – Bemerkungen: Kloten ohne Flüglister und Schreiber (beide verletzt). – 13. Treffer Bietigheim nach Videokonsultation aberkannt.

Wie am Freitag in Winterthur ist die Defensivleistung – mit drei schadlos überstandenen Strafen – überzeugend, bis aufs Mitteldrittel. «Da liessen wir zu viel zu», ist auch Kindschi bewusst. Nachdem Robin Figren per Ablenker das Heimteam 42 Sekunden nach der ersten Pause in Führung gebracht hatte, kamen die Gäste in Unterzahl gar zu Torchancen, ehe sie einen Wechselfehler zum 1:1 nutzten.

Ein Sieg für die Fans

«Im letzten Drittel standen wir hinten stabiler», fügt Kindschi an, der Kloten als Captain durchs erste Heimspiel mit stattlicher Publikumskulisse seit Langem führte. 1934 Personen, darunter etwa 150 Anhänger der Gäste, nahmen die Einladung zum kostenlosen Testspiel und anschliessenden Fanfest auf dem Stadtplatz dankend an. Nach der zweiten Pause wurden ihnen drei sehenswerte Tore ihrer Lieblinge geboten.

Kann resultatmässig zufrieden mit dem ersten Heimauftritt seiner Mannschaft sein: Klotens Headcoach Jeff Tomlinson sieht viel Gutes, nur das Powerplay lässt im letzten Test vor dem Saisonstart noch zu wünschen übrig. Foto: Heinz Diener

Jorden Gähler lancierte das Schlussdrittel nach zehn Sekunden mit einem Knaller ins hohe Eck. In der 52. Minute lenkte Juraj Simek einen Schuss von Mattia Hinterkircher unhaltbar zum 3:1 ab und schliesslich erhöhte Steve Kellenberger mittels platziertem Handgelenkschuss. «Chlote, Chlote», stimmen die Fans dann an. «Günned für öis», hatten sie vor dem dritten Treffer gerufen. Das beflügelte die Spieler eindeutig.

Setzen den DEL-Aufsteiger unter Druck: Rihard Melnalksnis und Marc Marchon (links) bringen den gegnerischen Torhüter in Bedrängnis. Foto: Heinz Diener

Den letzten Auftritt in der Swiss Arena mit uneingeschränkter Zuschauerzahl hatten die Klotener am 27. Oktober 2020 vor 2892 Zuschauern beim 2:3 gegen La Chaux-de-Fonds erlebt. Nun dürfen wieder viele Fans ins Stadion. «Ich hoffe, das bleibt so», betont Kindschi. Auch er geniesst den Ausklang des Spiels mit all den motivierenden Fan-Klängen, die den EHC ab Donnerstag daheim wie auch auswärts durch die Saison begleiten. Bis zum ersten Heimspiel am 14. September gegen Olten muss sich die Mannschaft noch etwas gedulden. Die Meisterschaft beginnt für sie in La Chaux-de-Fonds.

