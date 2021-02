Eishockey: Kloten-Blick – EHC Kloten zum siebten Mal gegen Winterthur Best of seven werden die Playoff-Serien im Eishockey gespielt. Kommt es zu einem siebten Spiel, ist es der entscheidende Match. Die Finalissima oder wie auch immer. Roland Jauch

Aufrechte Klotener (von links Fabian Ganz mit der Nummer 11, Robin Figren mit dem gelben Helm und ganz rechts Marc Marchon) und Winterthurer in Schieflage (Silvan Hess mit der Nummer 97) in den bisherigen sechs Saisonduellen zwischen den Flughafen- und den Eulachstädtern. Bilanz: 6:0 Siege mit einem Tore-Total von 36:5. Foto: Leo Wyden

Bei Winterthur - Kloten steht am Samstag das siebte Duell allerdings unter anderen Vorzeichen. Rechnerisch ist noch nicht ganz alles entschieden, aber nach dem Spiel könnte es sein: Wenn Winterthur verliert, sind die Chancen aufs Pre-Playoff definitiv dahin.

Läuft alles in seinen normalen Bahnen, wird am Samstag einfach die letzte Begegnung dieser zwei Teams in dieser Eishockey-Saison stattfinden. Die sechs davor endeten stets mit einem Sieg des Favoriten. In der Vorbereitung gewann Kloten noch eher knapp (3:1 im «Chopfab-Cup»).

In der Meisterschaft aber war es jedes Mal eine einseitige Angelegenheit. Die Ergebnisse von 7:0, 8:2, 6:0, 6:3 und 9:0 ergeben ein Tore-Total von 36:5. Im Schnitt also hat Kloten die Partien gegen Winterthur 7:1 gewonnen. Kloten kann nur in Verlegenheit geraten, wenn es der Versuchung erliegt und dem Schlendrian verfällt.