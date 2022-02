Kloten mit 19. Heimsieg in Folge – EHC wendet eine Schmach in extremis ab  

Abo Eishockey: 4:3-Heimsieg des EHC Kloten macht es unnötig spannend

Im fünften Duell der laufenden Swiss-League-Saison hat der Leader mit dem Siebtplatzierten Visp so viel Mühe wie in keinem zuvor. Am Ende reicht es in der Stimo-Arena dennoch zum 4:3.