Bezirksgericht Dielsdorf – Ehefrau dreht durch und greift zu zwei Messern Die Beschuldigte soll versucht haben, ihren Ehemann zu töten. Auch ihre beiden Töchter hegen schwere Vorwürfe gegen sie. Die 44-Jährige wehrt sich gegen die Anschuldigungen. Flavio Zwahlen

Das Bezirksgericht Dielsdorf muss nun darüber befinden, ob eine 44-jährige Schweizerin der versuchten Tötung schuldig ist. Das Urteil wird voraussichtlich kommenden Dienstag verkündet. Foto: Archiv

Eine heute 44-jährige Schweizerin mit haitianischen Wurzeln musste während ihrer Ehe viel Leid ertragen. Sie sagt: «Mein Mann behandelte mich wie eine Sklavin.» Zudem habe er sie immer wieder mit anderen Frauen betrogen. Ob das wirklich stimmt, ist nicht bewiesen. Klar ist jedoch, dass vor eineinhalb Jahren ein Streit zwischen dem Ehepaar eskalierte und die Frau in der Küche zu zwei langen Messern griff. Mit diesen soll sie ihren Mann bedroht haben. Ihm gelang es jedoch, seine Kontrahentin an den Handgelenken zu packen und den Angriff abzuwehren. Er kam letztlich mit einer kleinen Schnittwunde am Nacken davon.