Bezirksgericht Bülach – Ehefrau stört und filmt Rettungseinsatz und ist nun vorbestraft Eine Frau ruft für ihren Ehemann den Rettungsdienst. Dann eskaliert die Situation, und es kommt zum Polizeieinsatz. Nach dem Gerichtsurteil sieht die Frau ihre Zukunft ruiniert. Daniela Schenker

Rund 45 Minuten dauerte es, bis die Sanität einem schwer kranken Mann helfen konnte. Symbolfoto: Marco Zangger

Eine Frau findet ihren schwer kranken Ehemann mitten in der Nacht auf dem Schlafzimmerboden – hilflos und kaum ansprechbar. Die 42-Jährige tut das Richtige. Sie alarmiert via Notruf 144 die Sanität – wie sie es schon mehrfach gemacht hat. Der Rettungswagen trifft kurze Zeit später in der Wohnung des Paars im Zürcher Unterland ein. Bis die beiden Sanitäter helfen können, vergehen jedoch 45 Minuten. Denn diesmal eskaliert die Situation.