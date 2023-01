Asylunterkunft mitten in Zürich – Ehemalige Polizeikaserne bietet Platz für 300 Flüchtlinge Ab Donnerstag bringt der Kanton Geflüchtete auf dem Kasernenareal unter. Betreut werden sie auch vom Zivilschutz – eine Premiere. Susanne Anderegg

Anders als die Militärkaserne ist die Polizeikaserne in einem guten baulichen Zustand. Innerhalb von drei Wochen hat der Kanton ein Durchgangszentrum darin eingerichtet. Foto: Sabina Bobst

Regierungsrat Mario Fehr (parteilos) hat die Medien am Montagnachmittag kurzfristig in die alte Polizeikaserne Zürich eingeladen. Dort entsteht das neuste kantonale Durchgangszentrum. Im früheren Büro des Kantonspolizei-Kommandanten werden bald Asylbewerberinnen und -bewerber schlafen. Insgesamt finden 300 Flüchtlinge Platz in dem grossen Backsteingebäude. Es wurde vergangenen Juni frei, als die Kantonspolizei vom Kasernenareal ins neue Polizei- und Justizzentrum (PJZ) zog.