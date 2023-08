Trauer in Bülach – Ehemaliger Stadtrat Walter Baur plötzlich verstorben 16 Jahre war Walter Baur Bülacher Finanzvorstand. Knapp eineinhalb Jahre nach seinem Abschied von der Politik ist er völlig unerwartet verstorben. Daniela Schenker

Walter Baur, ehemaliger Bülacher Stadtrat, hat die finanziellen Geschicke der Stadt Bülach während 16 Jahren geprägt. Foto: PD

Die Bülacher Finanzen waren während vier Legislaturen untrennbar mit dem Namen Walter Baur verbunden. 16 Jahre – von 2006 bis 2022 – stand er als Stadtrat dem Ressort Finanzen und Informatik vor. Am Wochenende wurde er im Alter von 75 Jahren völlig unerwartet aus seinem aktiven Leben gerissen.

Walter Baur, der nach einer Banklehre und der Matura an der philosophischen Fakultät der Universität Zürich studiert und dissertiert hatte, arbeitete 40 Jahre im Bankenbereich und war bis 2007 während 20 Jahren Mitglied der Direktion bei Credit Suisse. 2006 wurde er erstmals für die SVP in den Bülacher Stadtrat gewählt und in der Folge dreimal wiedergewählt. Dabei stand Walter Baur stets dem Ressort Finanzen, zuletzt Finanzen und Informatik genannt, vor. In dieser Zeit sank der Bülacher Steuerfuss um zehn Prozent. Eigentlich wäre Baur bereit gewesen, seine Dienste ab 2022 nochmals vier Jahre in den Dienst der Bülacher Politik zu stellen. Doch seine Partei entschied sich, zwei andere Kandidierende ins Rennen zu schicken.

Ein Entscheid, den Walter Baur ohne Groll akzeptiere. Doch er zog die Konsequenzen und trat aus der Partei aus. Kurzzeitig erwog er, für eine fünfte Legislatur als Parteiloser anzutreten. Doch im September 2021 entschied er sich für einen anderen Weg, wie er gegenüber dieser Zeitung erklärte.

Vielseitig engagiert

Vor allem die Arbeit an seinem Buch über mentale Trainingsmethoden wollte er vorantreiben. Denn Walter Baur war nicht nur Mentalcoach für Führungskräfte, er war auch leidenschaftlicher Sportler. Beides verband er in der Aufgabe als Sportreporter. So war er während 24 Jahren für das Schweizer Fernsehen und als freier Journalist, unter anderem auch für den «Zürcher Unterländer», tätig. Dabei schrieb er am liebsten über Tennis, eine Sportart, die er selbst mit Begeisterung und fast täglich betrieb. 20 Jahre lang, bis ins Jahr 2017, war Walter Baur im Vorstand des Tennisclubs Bülach aktiv, zuletzt als Präsident. Ausserdem machte er sich als Mentalcoach für Tennistalente einen Namen.

Eine weitere Leidenschaft von Walter Baur galt der Musik. Bis 2018 spielte er im Tanzorchester Amores (D) Keyboard und Akkordeon, bis 2019 war er Teil der Grenzland-Musig Bülach.

Wer ihm noch vor zwei Wochen an seinem neuen Wohnort im Bülacher Quartier Glasi begegnen durfte, erlebte einen vitalen Walter Baur, der glücklich schien, für die kommenden Jahren in seiner Stadt, deren Geschicke er so lange massgeblich geprägt hatte, ein passendes neues Zuhause gefunden zu haben. Walter Baur hinterlässt seine Ehefrau Marlies Baur-Roth, mit der er seit 55 Jahren verheiratet war, zwei Söhne und sieben Enkelkinder. Er hätte am 10. Oktober seinen 76. Geburtstag gefeiert.





