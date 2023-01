Frage nach Kompensationen – Ehemaliger Ukraine-Diplomat soll Tiefenlager-Gespräche leiten Swissnuclear will noch dieses Jahr die Gespräche mit den Standortgemeinden und -kantonen aufnehmen. Im Raum stehen mehrere Millionen Franken. Astrit Abazi

Christian Schoenenberger (rechts) war zwischen 2011 und 2014 als Schweizer Botschafter in der Ukraine tätig. Foto: Ministry of Justice of Ukraine

Gespannt wartet die Region darauf, wie es mit dem geplanten Tiefenlager in Stadel nun weitergeht. Obwohl noch einiges in den Sternen steht, werden die betroffenen Gemeinden und der Kanton bereits dieses Jahr einen Vorgeschmack auf die kommenden Verhandlungen zu möglichen Abgeltungen und Kompensationen erhalten. Swissnuclear, der Verband der Schweizer Kernkraftwerksbetreiber, hat nämlich angekündigt, dieses Jahr die ersten Vorbereitungsgespräche aufzunehmen. Für deren Leitung wurde der ehemalige Diplomat Christian Schoenenberger, der jüngst für die Schweiz auch in der Ukraine tätig war, engagiert.