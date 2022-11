Tötungsdelikt in Altstetten – Ehemann ist nach Tod von 40-Jähriger tatverdächtig Einen Tag nach der Gewalttat im Zürcher Kreis 9 hat die Staatsanwaltschaft U-Haft für den 50-jährigen Mann des Todesopfers beantragt. René Laglstorfer

In diesem Neubau in Zürich-Altstetten ereignete sich am Mittwochabend die Gewalttat. Foto: rla

«Ich stehe immer noch unter Schock und bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke, was hier passiert ist», sagt eine sichtlich betroffene Nachbarin am Donnerstag dieser Zeitung. Sie wohnt in jenem 22-stöckigen Hochhaus in Altstetten, wo am Mittwochabend ein 50-Jähriger mutmasslich seine zehn Jahre jüngere Ehefrau getötet hat.