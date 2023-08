Schwerer Missbrauch in Frankreich – Ehemann soll Frau 12 Jahre lang eingesperrt und gefoltert haben In Forbach hat die Polizei in einem Haus eine 53-jährige Deutsche nackt, unterernährt und mit Knochenbrüchen entdeckt. Ihr Mann soll sie jahrelang gefangen gehalten haben. UPDATE FOLGT

Die französische Polizei hat eine Frau aus langjähriger Gefangenschaft befreit. (Symbolbild) Foto: AFP

Ein aus Deutschland stammender Mann soll in Frankreich seine Frau jahrelang eingesperrt und gefoltert haben. Die 53-Jährige sei im ostfranzösischen Forbach im Departement Moselle nahe der Grenze zu Deutschland nackt, unterernährt und mit Knochenbrüchen in der Wohnung des Paares entdeckt worden, hiess es am Montag aus französischen Polizeikreisen. Ihr 55-jähriger Mann sei festgenommen worden, er habe seine ebenfalls aus Deutschland kommende Frau offenbar seit 2011 gequält.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Frau gefoltert worden, hiess es aus den Polizeikreisen. In der Wohnung des Paares sei eine «Folterbank» entdeckt worden. Das Zimmer, in dem das mutmassliche Opfer entdeckt wurde, sei gesichert gewesen. Der Kopf der Frau sei kahlrasiert.

Opfer hat selbst die Polizei alarmiert

Die Deutsche konnte den Angaben zufolge selbst die Polizei alarmieren. Sie habe sich Zugriff auf ein Telefon verschafft und die Polizei in Wiesbaden angerufen. Diese habe umgehend die französischen Kollegen auf den Plan gerufen. Der Mann sei dann am Montagmorgen gegen 6 Uhr in Forbach festgenommen worden, hiess es aus Polizeikreisen. Er sei sofort in Untersuchungshaft gekommen.

Laut der Zeitung «Le Républicain Lorrain» setzte die Frau den Notruf am Sonntagabend ab. Bei ihrer Untersuchung im Spital wurden nach Angaben des Radiosenders RMC unter anderem Brüche an den Beinen und den Daumen festgestellt. Der Sender berichtete zudem, dass ein «Notizbuch» des mutmasslichen Täters gefunden worden sei. In diesem habe er «seine Taten festgehalten und die Momente, zu denen er das Opfer ernährte».

AFP/pash/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.