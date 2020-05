Auf die Minute genau – Ehepaar spendet Steinmaur eine Präzisions-Sonnenuhr Im Sommer soll das Unikat beim Friedhof Betten eingeweiht werden. Aufgrund ihrer Konstruktion funktioniert sie nur in Steinmaur auf die Minute genau. Astrit Abazi

Eine Bernhardtsche Präzisionssonnenuhr, wie sie beim Stuttgarter Planetarium aufgestellt wurde. PD

Waren sie früher unentbehrlich für die Zeitmessung, werden Sonnenuhren heutzutage mehrheitlich wegen ihrer dekorativen oder symbolischen Natur geschätzt. Die Gemeinde Steinmaur soll in diesem Sommer in den Genuss einer Sonnenuhr kommen, wenn der Zeitmesser die Besucherinnen und Besucher des Friedhofs Betten begrüssen wird. Das Besondere an der Steinmaurer Sonnenuhr: Während herkömmliche Sonnenuhren bis zu 16 Minuten von der tatsächlichen Zeit abweichen können, kann man mit der Präzisionssonnenuhr die Zeit auf die Minute genau ablesen.