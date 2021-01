So wohnt man in Zukunft – Pioniere aus Opfikon erhalten Energiepreis Energiepionier Walter Schmid und sein Sohn René wurden mit dem Energiepreis «Watt d'Or» für ein Haus in Männedorf gewürdigt, das mehr Strom produziert, als die Bewohner verbrauchen. Alexander Lanner

Energiepionier Walter Schmid (links) und sein Sohn und Architekt René vor der Überbauung in Männedorf. Foto: PD

In der neuen Überbauung in Männedorf setzen der Opfiker Walter Schmid, Energiepionier und Präsident der Stiftung Umwelt Arena Schweiz, und sein Sohn, der Architekt René Schmid, auf die Energieselbstversorgung im Verbund. Dieses Konzept, das eine vollständig erneuerbare und CO₂-freie Energieversorgung ermöglicht und einen aktiven Beitrag zur Reduktion der Winterstromlücke leistet, wurde nun vom Bundesamt für Energie BFE gewürdigt. Zum 14. Mal hat das BFE am Donnerstag den renommierten Schweizer Energiepreis Watt d'Or verliehen. Schmid und sein Sohn wurden mit der Überbauung in Männedorf in der Kategorie Gebäude und Raum geehrt. «Die Überbauung in Männedorf ist ein ökologisches und ökonomisches Vorzeigeprojekt», schreibt das Bundesamt für Energie im Projektbeschrieb.