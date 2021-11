Backen wie die Profis – Eigenes Brot, so fein wie vom Bäcker Im einem neuen Buch verraten Schweizer Backstuben ihre besten Tricks und Rezepte. Nina Kobelt

Die ersten 15 Minuten sind entscheidend: Erst Deckel auf, dann Deckel ab, und das Brot geht auf. Foto: Noël & Grein/AT-Verlag

Der Vorteig reifte anstandslos und ohne gross zu wachsen. Der Hauptteig dann fühlte sich zu jeder Zeit feucht an, aber glatt, die Küchenmaschine hatte nicht viel zu tun, der Knethaken drehte seine Runden ruhig. Später, viel später, beim Formen der Brote, wurde es etwas schwieriger, das ging nur mit nassen Händen gut. Im Ofen gingen sie ein wenig auf und dann dampften sie auf dem Gitter, Kümmel und Salz gut sichtbar, kleine Laibe. Sie heissen Dinkel-Seelen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Brot aus der Bäckerei und einem aus der eigenen Küche? Jetzt mal abgesehen von vielleicht etwas eleganterem Aussehen bei ersterem? Wohl meistens seine Entstehungsgeschichte. Die Zeit, die verstreicht vom ersten Zutatenmischen bis zum wohlriechenden Brot. Denn wie so oft in der Küche (und anderswo im Leben, zum Beispiel beim Schlangestehen für die besten Gipfeli in der Stadt) geht es um Zeit. Lange Zeit, ein Teig braucht Stunden, Tage manchmal, damit aus ihm etwas Rechtes wird.