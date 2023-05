Stadtparlament Kloten – Eigental-Vorstoss gegen den Willen des Stadtrats überwiesen Der Unmut wegen der Schliessung der Eigentalstrasse hat auch Klotens Parlament erreicht. Dort sorgt ein Vorstoss nun dafür, dass der Stadtrat in der Zwickmühle sitzt. Christian Wüthrich

Ab 2027 darf gemäss geltender Vereinbarung zwischen dem Kanton und den Gemeinden kein motorisierter Durchgangsverkehr mehr durch das Eigental rollen. Archivbild: ZU

Was Nürensdorf und Oberembrach können, kann Kloten auch. In den beiden Gemeinden und nun auch in der Flughafenstadt will man sich nochmals mit aller Kraft gegen die Schliessung der Strassenverbindung durch das Amphibien- und Landschaftsschutzgebiet Eigental wehren. Am Dienstag hat sich auch eine Mehrheit des Klotener Parlaments der aufflammenden Protestbewegung – zumindest symbolisch – angeschlossen. Was daraus wird und ob überhaupt etwas getan werden kann, ist jedoch ziemlich ungewiss.