Bei Hotelplan Suisse teilen wir die Kundschaft in drei Kategorien ein: Es gibt Leute, die auch im Sommer nicht reisen werden, aus Angst oder ökonomischen Gründen. Auf der Gegenseite jene, die das Verpasste nachholen, noch mehr reisen wollen als vor der Pandemie. Sie drängen so schnell als möglich zurück ins alte Leben. Diese Zielgruppe wird unsere klassischen Produkte wie Badeferien buchen und Volumen bringen.

Und wie kommen Sie diesen Bedürfnissen im Badeferienbereich nach?

Indem wir vermehrt auch auf kleinere Destinationen fokussieren. In Griechenland etwa auf Korfu statt Kreta, auf Paros statt Rhodos. Und wie gesagt: Kleinere Hotels werden eher gefragt sein als grosse. Man wird lieber Ferien machen in überschaubaren Bungalowanlagen als in riesigen All-inclusive-Clubs mit 800 Zimmern und gigantischen Buffets. Ich bin überzeugt, dass Ferien am Meer bald wieder sehr gefragt sein werden. Bei Städte- und Fernreisen wird es länger dauern, bis sich der Markt erholt.