Baugesuch an der Feldstrasse – Ein 103 Meter langer Gewerbebau für Bülach Süd Entlang der Bülacher Feldstrasse ist ein «nutzungsneutraler Zweckbau» geplant – für Handwerksbetriebe, Büros und Lagerflächen. Daniela Schenker , Flavio Zwahlen

Zwischen den grünen Wohnblöcken (links) und der Feldstrasse (rechts) ist der Gewerbebau geplant. Foto: Raisa Durandi (rd)

Wer entlang der Feldstrasse am Einkaufscenter Bülach Süd vorbei in Richtung Stadtzentrum Bülach fährt, passiert zwei Grundstücke mit Acker- und Wiesland. Das Kleinere der beiden – zwischen Im Feld und Kaffeestrasse gelegen – soll nun überbaut werden. Die Landbesitzerin Immoturicum AG aus Wetzikon hat für die in der Industriezone gelegene, 7300 Quadratmeter grosse Parzelle ein Baugesuch eingereicht. Die Dimensionen des Projekts sind beachtlich. Das Gebäude soll 103 Meter lang, knapp 23 Meter breit und 15 Meter hoch werden und ein Bauvolumen von über 36’000 Kubikmeter aufweisen. Geschätzte Kosten: 9,3 Millionen Franken.