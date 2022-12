Die Noten für Kloten zur Halbzeit – Ein 18-Jähriger bekommt eine 6 – und wird gejagt wie keiner vor ihm Der Aufsteiger hat die Erwartungen übertroffen. Doch wie sieht es bei den einzelnen Spielern aus – wer ragt heraus, wer fällt durch? Dominic Duss Angelo Rocchinotti

Wird von zahlreichen NHL-Scouts beobachtet: Der erst 18-jährige David Reinbacher zeigt gegen Lausannes Lukas Frick, wie viel Talent in ihm steckt. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Der EHC Kloten ist bereits in die zweite Hälfte der Qualifikation gestartet – mit einem 4:2-Sieg bei den Rapperswil-Jona Lakers. Nur Ambri, Zug und Servette konnten die Zürcher Unterländer bislang nicht bezwingen. Mit 36 Punkten liegt der Aufsteiger auf Rang 9 und hat alle Erwartungen übertroffen. So wie zwei seiner Spieler, während einige sie erfüllten und andere gar nicht. Das zeigen die Noten der Klotener nach 27 Partien in der National League.