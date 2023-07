Rohstofftransport in Afrika – Ein 555-Millionen-Projekt gegen den Einfluss Chinas – finanziert mit Geld aus der Schweiz Das afrikanische Bahnprojekt Lobito soll westlichen Staaten den Zugang zu Kupfer und Kobalt aus dem Kongo sichern. Die USA wollen kräftig investieren – zusammen mit Rohstoffhändler Trafigura aus Genf. Jorgos Brouzos

Bald sollen hier neue Züge bis nach Angola fahren: Die bestehende, aber marode Eisenbahnlinie in der Nähe der kongolesischen Minenstadt Kolwezi. Foto: Jorgos Brouzos

Ihre Bündel und Säcke transportieren die Menschen auf dem Kopf, auf Fahrrädern oder auf dem Motorrad. Schwer beladen ziehen sie so am Strassenrand entlang. So geht es am schnellsten vorwärts. In der Nähe von Kolwezi, einer wichtigen Minenstadt in der Demokratischen Republik Kongo, ist das ein häufiges Bild. Auf der gleichen Strasse brausen die schweren Lastwagen der Rohstofffirmen durch.