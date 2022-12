ARA Furt Bülach – Ein 7,6 Millionen Franken teurer Schlammstapel für mehr Biogas In der Kläranlage ARA Furt wird bis 2024 die Schlammbehandlung umgebaut. Das kostet 7,6 Millionen Franken. Nun ist ein sichtbares Zwischenziel erreicht. Daniela Schenker

Am Freitag wurde erklärt, wie der Schlammstapel funktioniert. Foto: Balz Murer (mu)

Drei Jahre dauern die Sanierungs- und Ausbauarbeiten der Schlammbehandlung der Kläranlage Furt in Bülach. Am 7,6-Milionen-Franken-Projekt beteiligen sich die direkt an der Anlage angeschlossenen Gemeinden Bülach, Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel. Ausserdem wird der bereits ausgefaulte Klärschlamm von Eglisau, Stadel und dem Abwasserverbund Embrachertal in Bülach entwässert. Auch diese Gemeinden finanzieren die Sanierung und den Ausbau mit. Insgesamt fallen vor Ort 80 Tonnen Schlamm pro Tag an.