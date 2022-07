Erste Testfahrt der Limmattalbahn – Ein Aargauer Tram hält am Zürcher Farbhof Am Montagnachmittag fuhr zum ersten Mal eine Limmattalbahn durch Altstetten. Damit erhält der Platzhirsch VBZ Konkurrenz. Hélène Arnet

Die Limmattalbahn bremst am Farbhof das Zweier-Tram aus. Foto: Andrea Zahler

Eben noch sassen die drei Jugendlichen lethargisch im Tramhäuschen am Farbhof. Jetzt springt einer von ihnen auf, reisst das Handy hoch und beginnt wie wild zu fotografieren. Das Sujet: ein Tram, das nicht hier hingehört. Noch nicht. Kein blau-weisses Züri-Tram also, sondern ein weiss-blaues AVA-Tram. Das ist die erste Limmattalbahn, die am Farbhof hält.