Neue Zürcher Alterseinrichtung – «Ein Altersheim? Das ist eher ein Hotel!» Yoga- sowie Kneippbereich sind nur zwei Vorzüge des neusten Stadtzürcher Gesundheitszentrums fürs Alter. Doch wie lebt es sich dort? Seniorinnen erzählen. Ev Manz

Im schmetterlingsförmigen Neubau in Albisrieden wohnen 121 Seniorinnen und Senioren, knapp drei Mal so viele wie im Vorgängerbau. Foto: Sabina Bobst

Dieser Tage ziehen die letzten Seniorinnen und Senioren in den Mathysweg in Zürich-Albisrieden. Es ist das neueste der 30 städtischen Gesundheitszentren für das Alter, wie die zusammengeführten Alters- und Pflegeheime in Zürich heissen. Das Modell dient als Vorbild für Wohnen in einer betreuten Alterseinrichtung. Heisst: Es vereint unter einem Dach ein Angebot, das allen Seniorinnen und Senioren individuell gerecht wird. Das reicht vom selbstständigen Wohnen mit Küche über Pflege und einen Wohnbereich für Menschen mit Demenz bis hin zu einem grossen Gesundheits-und Wohlfühlbereich.