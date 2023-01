Sturm auf den Kongress – Bolsonaro-Anhänger stürzen Brasilia ins Chaos In Brasilien stürmt ein rechter Mob das Parlaments­gebäude und verwüstet den Präsidenten­palast. Heute fragt sich Südamerikas grösste Demokratie: Warum hat niemand die Krawall­macher gestoppt? Christoph Gurk

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Hunderte Anhänger des rechtsextremen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben am Sonntag den Kongress, den Präsidentschaftspalast und das Oberste Gericht in Brasília gestürmt. (9. Januar 2022) Video: Tamedia

Brasília, früher Sonntagnachmittag: Vor dem Hauptquartier des Militärs in der brasilianischen Hauptstadt setzt sich ein Mob aus vermutlich mehreren Tausend Anhängern des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro in Bewegung. Viele haben sich Brasilien-Fahnen umgebunden oder tragen das gelbe Trikot der brasilianischen Fussballnationalmannschaft, das als Erkennungszeichen der extremen Rechten in dem südamerikanischen Land gilt.