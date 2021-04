Christliche Gedanken aus Bülach – «Ein Aspekt von Karfreitag und Ostern ist derjenige der Versöhnung» Wegen Corona würden Menschen unversöhnlich miteinander, meint Theologe Thomas Prelicz. Karfreitag und Ostern seien eine gute Gelegenheit, mehr Toleranz gegenüber anderen Meinungen zu üben. Thomas Prelicz

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen eine Pandemie gegensätzliche Meinungen auslöse, seien die Ostertage dazu da, mehr Toleranz zu üben, meint Theologe Thomas Prelicz. Foto: David Baer

Zugegeben, es ist eine alte Geschichte. Vor beinahe 2000 Jahren fanden zwei Ereignisse statt, welche die Menschheitsgeschichte bis in die heutigen Tage beeinflussen. Als Christen denken wir an Karfreitag an die Kreuzigung von Jesus Christus. An Ostern feiern wir die Auferstehung des Heilandes.

Ich bin mir natürlich bewusst, dass diese Berichte für viele Menschen kein Thema mehr darstellen. Vielleicht geniessen sie das verlängerte Wochenende. Ansonsten haben Karfreitag und Ostern keine Bedeutung für ihr Leben. Mir ging das in jungen Jahren auch so. Ich hatte den Eindruck, dass Glaube etwas für gebrechliche und einfach gestrickte Menschen sei. Für mich war klar: Ich brauche keinen Gott. Ich bin stark, schnell und intelligent. Was brauchte ich da an einen Gott zu denken und zu glauben? Wir haben die Wissenschaft als Mass aller Dinge.