Fussball 2. Liga – Ein Aufreger zum Abschied Brüttisellen-Dietlikons abtretender Trainer Roberto Merlo muss in seinem letzten Spiel an der Seitenlinie ein 3:4 gegen Schaffhausen II einstecken. Und er gerät nochmals richtig in Rage. Michel Sutter

Roberto Merlo lebt in seinem letzten Meisterschaftsspiel als Trainer von Brüttisellen-Dietlikon nochmals richtig mit. Foto: Francisco Carrascosa

«Unmöglich!», entfuhr es Robert Merlo an der Seitenlinie. Eine Viertelstunde war gespielt in der Partie zwischen Brüttisellen-Dietlikon und Schaffhausen und Brüttisellens Samir Ben Mahfoudh hatte soeben ein Tor für die Unterländer erzielt. Doch dieses wurde wegen einer angeblichen Abseitsposition nicht gegeben, was Merlo in Rage brachte. Der 60-Jährige war auch in seinem letzten Spiel als Trainer der Unterländer engagiert wie eh und je, obwohl sein Team den Ligaerhalt schon praktisch auf sicher hatte.

Auch seiner Mannschaft war nicht anzumerken, dass es in diesem letzten Spiel der Saison nicht mehr um viel ging. In den ersten 20 Minuten hätten die Hausherren eigentlich sogar in Führung gehen müssen, stattdessen lagen sie zur Halbzeitpause entgegen dem Spielverlauf mit 0:2 zurück. «Wir haben bei drei von vier Gegentoren schlimme Eigenfehler gemacht», ärgerte sich Merlo, der nicht verbergen konnte, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft, die schliesslich eine 3:4 Niederlage kassierte, unzufrieden war. «Wir sind seit der Wiederaufnahme der Vorrunde nicht mehr in Fahrt gekommen.» Allerdings, so Merlo, sei er auch erleichtert, dass die Mannschaft den Ligaerhalt geschafft habe.