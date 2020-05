Brand in Rorbas – Ein Auto brennt in Garage vollständig aus Beim Brand in einer Tiefgarage in Rorbas am Samstagmorgen ist ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Weitere Autos wurden stark beschädigt. Die Anwohner wurden vorsorglich evakuiert.

Nach dem Brand ist der Zugang zur Tiefgarage in Rorbas gesperrt. Kantonspolizei Zürich

Die Meldung eines Feuers in einer Garage in Rorbas ging kurz nach 5.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Ein Fahrzeug brannte vollständig aus, weitere Personenwagen wurden teilweise stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

Die starke Rauch- und Russentwicklung führte dazu, dass die gesamte Garage sowie verschiedene Kellerabteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert, blieben alle unverletzt und konnten in der Zwischenzeit in ihre Wohnungen zurückkehren, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die genaue Brandursache war vorerst unklar. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.

( SDA /zeo )