Fest in Oberwil-Nürensdorf – Ein Bauernhof wird zur Kulisse für Eringer Kühe Auf der Peterfarm steigt nächstes Jahr ein grosses Fest. Neben viel Schweizer Kulinarik und Musik sowie Brauchtum stehen die traditionellen Kämpfe von Eringer Kühen im Mittelpunkt. Renato Cecchet

Mike Schälchli, Rainer Maria Salzgeber und Martin Peter (von links) haben mit den Eringer Kühen Tonnere (links) und Vampire Grosses vor und organisieren in Oberwil Feste mit den Tieren als Ehrengästen. Foto: Francisco Carrascosa

In Oberwil ob Nürensdorf kommt es im nächsten Frühherbst zum Kampf der Gigantinnen. Eringer Kühe (siehe Kasten) werden in einer eigens errichteten Arena die Hörner kreuzen. Darum herum wird ein grosser Festbetrieb die Besucherinnen und Besucher bei Speis und Trank sowie viel Musik unterhalten.

Dieses Fest ist buchstäblich auf dem Mist von Martin Peter gewachsen. Der Landwirt und Fleischproduzent betreibt mit seiner Frau Elisabeth zusammen die Peterfarm auf der Tältschenmatt. Rund um den Bauernbetrieb gibt es viele freie Grasflächen. Darauf liesse sich doch was machen, dachte sich Peter – und kam mit seinen Gedanken bei Rainer Maria Salzgeber sehr gut an. Der Sportjournalist und TV-Moderator hatte vor ein paar Jahren bereits in Kloten Veranstaltungen mit Eringer Kühen organisiert, und er möchte dies in einem grösseren Rahmen wieder tun. Das Gelände auf der Peterfarm sei ideal, sagt Salzgeber. «Es liegt in der Nähe von Winterthur, Kloten und Zürich, stösst an keine direkten Nachbarn, der ÖV hält in der Nähe, und Parkplätze gibt es genug.» Damit so ein Grossanlass organisatorisch in die richtigen Bahnen geleitet wird, kam Mike Schälchli mit an Bord, Verwaltungsratspräsident des EHC Kloten und Geschäftsführer der Firma Eventorganisation.ch, die sich unter anderem für das Musik-Open-Air in Gampel im Kanton Wallis verantwortlich zeigt.