Swiss Men’s Award 2023 – Ein Beinahe-Priester und ein Ex-Gärtner wollen Mister Right werden Beim Swiss Men’s Award 2023 sind Männer mit Ecken und Kanten gefragt – wie Nick Lulgjaraj aus Dielsdorf und Martin Greutmann aus Dänikon. Beatrix Bächtold

Der Dielsdorfer Nick Lulgjaraj (links) und Martin Greutmann aus Dänikon kandidieren als Mister Right. Foto: PD

Brennpunkte scheinen den Dielsdorfer Nick Lulgjaraj anzuziehen. Jedenfalls ist der 44-Jährige in seiner Freizeit bei der Feuerwehr, beruflich Schulsozialarbeiter, Familien- und Jugendcoach sowie Dozent für Sozialarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Hätte er sich nicht vor vielen Jahren gegen Ende seines Noviziats für freie Lebensgestaltung und gegen das Zölibat entschieden, wäre er heute sogar Priester. «Nach zwei Jahren Theologiestudium am Priesterseminar in Ljubljana war es echt schwierig, die Notbremse zu ziehen. Ich ging in den Wald, meditierte und horchte in mich hinein. Dabei merkte ich, dass ich einen speziellen Glauben habe. Ich glaube an das Gute im Menschen», sagt er.