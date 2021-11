Klare Sache beim Klassiker – Ein Berner 6:1-Kantersieg gegen den ZSC Der SC Bern übersteht den ZSC-Angriffswirbel unbeschadet und setzt dann gegen desolate Zürcher zur Gala an. Kristian Kapp

Immer wieder Berner Jubel: Hier feiert Timothy Kast, er hat soeben ZSC-Goalie Ludovic Waeber zum 3:0 bezwungen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ein Eishockeyspiel besteht aus drei Dritteln, doch SCB – ZSC vom Samstagabend lässt sich für einmal ganz einfach in zwei Hälften teilen. Zunächst der eher kurze Teil mit dominanten Zürchern und dann jener, als nur noch die Berner spielen und im Gegensatz zum ZSC Effizienz im Abschluss bewiesen. Dazwischen ein Intermezzo: Die ZSC Lions im Selbstzerstörungsmodus, sie beschenken den SCB und vor allem Tristan Scherwey.

Der SCB-Aggressivleader trifft zum 1:0 und 2:0, beide Tore fallen nach demselben Muster: Scherwey fängt in der Zone des ZSC Aufbaupässe der Zürcher ab. Zunächst patzt Maxim Noreau, dann Garrett Roe. Diese Tore verändern das Spiel komplett. Der SCB tankt viel Selbstvertrauen, traut sich auch spielerisch immer mehr zu, immer mehr gelingt, es wird plötzlich zur Gala: Die Berner führen nach zwei Dritteln 4:0.

Die 3 Infos einblenden Christian Thomas

Der Kanadier kommt immer besser in Fahrt. Nach seinem wichtigen 1:2-Anschlusstreffer am Vorabend beim 3:2 bei den Lakers trifft er gegen den ZSC doppelt. Nach elf Spielen mit dem SCB steht er nun bei 5 Toren und 4 Assists. Justin Azevedo

Der ZSC geht in Bern im Kollektiv unter. Doch die Minus-3-Bilanz des Kanadiers (genauso wie sein Landsmann John Quenneville) ist besonders hässlich. Philip Wüthrich

Den Vertrag beim SCB hat er unter der Woche um drei Jahre verlängert, in seinem ersten Spiel seit der Unterschrift zeigt der 23-jährige SCB-Goalie ein grosses Spiel: 30 Paraden, darunter einige knifflige.

Das ist es bereits, die Zürcher Reaktion im Schlussdrittel bleibt aus. Es gibt einen Pfostenschuss Sven Andrighettos zu notieren, er «verkürzt» zudem 105 Sekunden vor Schluss zum 1:6 – viel mehr ist da nicht. Der während des ganzen Spiels stark aufspielende SCB-Goalie Philip Wüthrich verpasst damit seinen zweiten Shutout in der National League nur haarscharf.

Vier Assists für Dominik Kahun

Am Ende ist es das Berner Highlight einer bisher an Höhepunkten armen SCB-Saison. Die Berner treten vor allem im Mitteldrittel mit dem früheren, längst vergessen geglaubten Selbstverständnis des Spitzenteams auf. Auch riskante Dinge mit dem Puck klappen plötzlich. Und der ZSC? Nach den Aussetzern auf einen Schlag ebenfalls verändert: fehlerhaft, die Nerven verlierend, nur noch reagierend, desolat.

Wie kann ein derart gut bestücktes Team, dass ausser des Langzeitverletzten Simon Bodenmann in Bestbesetzung antritt, einfach so auseinander fallen? Der Beginn ist gut, mit energischem Forechecking tun die Zürcher genau das, was der SCB schon praktisch die ganze Saison am wenigsten mag. Ein Berner Spielaufbau findet kaum statt, der SCB begnügt sich, den Puck reihenweise hoch aus dem Drittel zu chippen. Oft endet das im Icing, es ist unansehnlich.

Chaos vor dem ZSC-Tor: Es täuscht, aber hier fällt für einmal kein Berner Treffer. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Als Cory Conacher nach zehn Minuten eine Berner Solochance vergibt, kommt dies noch aus dem Nichts. Fünf Minuten später fällt nach Noreaus Aussetzer das 1:0, es ist bereits der Zürcher Untergang, nun spielt je länger, je mehr nur noch Bern.

Bei der SCB-Gala sticht ein Berner nebst den Doppeltorschützen Scherwey und Christian Thomas vor allem Dominik Kahun heraus: Der Deutsche, am Vorabend beim 3:2-Sieg in Rapperswil-Jona noch gesperrt, sammelt vier Assistpunkte.

Telegramm: Infos einblenden Bern – ZSC Lions 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) 15’003 Zuschauer. Tore: 15. Scherwey (Kahun) 1:0. 24. Scherwey 2:0. 31. (30:22) Kast (Sciaroni, Beat Gerber) 3:0. 39. Thomas (Kahun, Untersander/Ausschluss Trutmann) 4:0. 55. Thomas (Kahun, Beat Gerber) 5:0. 53. Andersson (Untersander, Kahun/Ausschluss Roe) 6:0. 59. Andrighetto (Azevedo, Krüger/Ausschluss Colin Gerber) 6:1. Strafen: 2mal 2 Minuten Bern, 6mal 2 Minuten ZSC. Bemerkungen: Bern ohne Praplan (krank), Jeffrey, Neuenschwander, Pinana, Blum, Rüfenacht, Daugavins. ZSC ohne Riedi, Bodenmann, Riedi (verletzt). – 22. ZSC-Stürmer Malgin verletzt ausgeschieden. SCB-Stürmer Fahrni nach zwei Dritteln verletzt ausgeschieden. – 31. (30:22) Goaliewechsel ZSC: Flüeler für Waeber. – 48. Pfostenschuss Andrighetto.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

Fehler gefunden?Jetzt melden.