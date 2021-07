Bieler Schachfestival 2021 – Ein Berner gegen sieben Top-Grossmeister Am Samstag wird in der Bieler Kongresshalle das bunte und traditionsreiche Schachfestival eröffnet. Am Start des GM-Turniers ab Sonntag ist auch der 24-jährige Noël Studer. André Behr

Der Schweizer Noël Studer hat sich für das Bieler Schachfestival einiges vorgenommen. Foto: Thomas Delley (Keystone)

Angesichts der vielen Unwägbarkeiten war es für die Organisatoren des Bieler Schachfestivals auch dieses Jahr nicht einfach, den traditionsreichen Anlass aufzugleisen. Schwierig war insbesondere die Besetzung des Grossmeisterturniers, das Aushängeschild des Festivals. Wie 2019 und 2020 wird in drei verschiedenen Formaten gespielt. Der Triathlon 2021 startet am Sonntag ab 13 Uhr mit einem vollrundigen Rapid-Turnier. Von Dienstag, 27. Juli bis 4. August stehen die sieben Runden klassisches Schach auf dem Programm, unterbrochen von Ruhetagen am 26. Juli und 1. August sowie dem Blitzturnier am 31. Juli.

Bezüglich der acht Teilnehmer (siehe Liste) musste aufgrund des laufenden Fide-Weltcups in Sotschi kurzfristig erneut umdisponiert werden, weil dort diese Woche der polnische Vorjahressieger Radoslaw Wojtaszek sowie der Ukrainer Anton Korobow und das indische Talent Praggnanandhaa R. die Sechszehntelfinals erreicht haben. An ihrer Stelle spielen nun Maxime Lagarde, der französischer Meister von 2019, Alan Pichot, 2014 Weltmeister U-16 und Argentiniens Nummer 1, sowie Nihal Sarin. Der heute 17-jährige Inder war 2014 Weltmeister U-10 und gewann gerade zwei stark besetzte Turniere in Serbien.

Studer mit Chancen

Zum dritten Mal nach 2017 und 2020 am Start des Bieler GM-Turniers ist der Nationalspieler und zweifache Schweizer Meister Noël Studer. Das Triathlon-Format mit den verschiedenen Bedenkzeiten mag der mittlerweile 24-jährige Grossmeister besonders. Seine Gegner sind maximal nur 118 Elo-Punkte stärker, was ihm gewisse Chancen eröffnet. Insofern freut sich der Berner, der auch weiss, dass er sich gegenüber den Einsätzen zuvor in Bezug auf die Chacnenauswertung verbessern muss. Insbesondere, weil er nach wie vor gegen jeden Gegner auf Gewinn spielt, was natürlich die Gefahr erhöht, eine Partie zu verlieren.

Neben diesem Hauptanlass stehen im Bieler Kongresshaus ein Meisterturnier und ein Allgemeines Turnier auf dem Programm. Zudem werden vom 25. bis 28. Juli das Finalturnier der Schweizer Jugend-Einzelmeisterschaft U-8/U-10/U-12/U-14/U-16 sowie am 31. Juli das kostenlose Vinetum-Jugendturnier (U-16) ausgetragen. Abgesagt sind pandemiebedingt die Schweizer Blitz-, Rapid- und Fischerschach-Meisterschaft. Zuschauer sind im Kongresshaus aufgrund der Corona-Massnahmen keine erlaubt. Verfolgen kann man das Geschehen aber bestens über die Turnier-Webseite.

Bieler Schachfestival 2021. GM-Turnier. Teilnehmer:Kirill Alexejenko (RUS/2699 Elo-Punkte/24 Jahre), 2011 Weltmeister U-14, Teilnehmer am WM-Kandidatenturnier 2020/21.Boris Gelfand (ISR/2675/53), 2012 WM-Herausforderer von Anand.Gata Kamsky (USA/2658/47), 1996 WM-Finalist gegen Karpow.Maxime Lagarde (FRA/2648/27).Alan Pichot (ARG/2630/22).Nihal Sarin (IND/2620/17).Vincent Keymer (GER/2591/16), 2018 im Alter von 13 Jahren als Startnummer 99 Sensationssieger des Grenke-Opens in Karlsruhe.Noël Studer (Bern/2581/24), Schweizer Meister 2016 und 2019.

