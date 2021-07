Neuer Direktor von Zürich Tourismus – Ein Berner lockt neu Touristen an die Limmat Thomas Wüthrich leitet neu die Geschicke von Zürich Tourismus. Er bringt Erfahrungen im Marketing aus dem Ausland mit.

Thomas Wüthrich war zwanzig Jahre bei einer global tätigen Marketingagentur tätig. Foto: Stadt Zürich

Der Nachfolger des langjährigen Direktors von Zürich Tourismus ist ein Berner. Der Manager und Tourismusexperte Thomas Wüthrich übernimmt ab nächstem Jahr die Leitung für die Vermarktung der Destination und ersetzt den scheidenden Zürcher Toursimusdirektor Martin Sturzenegger.

Der 46-Jährige Wüthrich war zwanzig Jahre lang bei der global tätigen Marketingagentur MCI, tätig, zuletzt als Managing Director von MCI Deutschland und kennt die Tourismus-, Marketing- und Veranstaltungsbranche. Der gebürtige Berner kennt die Region Zürich bestens. Er arbeitete während 15 Jahren bei der Swissair und war Managing Director von MCI Zürich. Thomas Wüthrich freut sich auf die Heimkehr: «Nicht umsonst belegt Zürich in weltweiten Umfragen zur Lebensqualität stets die vordersten Plätze. Diese hohe Qualität gilt es zu halten, damit die Region weiterhin attraktiv und ein starker Player im internationalen Markt bleibt.»

Die Findungskommission des Vorstands konnte im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens aus einer Reihe hochqualifizierter Kandidatinnen und Kandidaten auswählen. Für den Vorstand erfüllte Thomas Wüthrich die Anforderungen am besten. Präsident Guglielmo L. Brentel sagt: «Thomas Wüthrich ist die perfekte Besetzung für das Fortführen und das Entwickeln des bisher sehr erfolgreichen Weges von Zürich Tourismus.»

Sturzenegger ziehts an den Säntis

Martin Sturzenegger übernahm die Führung des Vereins vor acht Jahren in einer schwierigen Situation. Innert kürzester Zeit schaffte er es, für Aufschwung zu sorgen. Zusammen mit der Geschäftsleitung schuf er ein Klima, in dem die Mitarbeitenden wieder gerne bei Zürich Tourismus arbeiten. Am 1. Dezember 2021 startet er als Geschäftsführer der Säntis Schwebebahn AG.

ema

