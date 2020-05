Downhill: Basil Weber hält sich fit – Ein Biker in Lauerstellung Basil Weber war bereit für den nahenden Weltcup-Auftakt, als er von dessen Coronavirus-bedingtem Ausfall erfuhr. Wann und ob der Bachenbülacher Downhill-Biker heuer rennmässig einen Berg hinabfahren kann, steht seither in den Sternen. Peter Weiss

Basil Weber während einer Trainingsfahrt Anfang März. Nach der damaligen Trainingswoche im Tessin konnte er nicht mehr mit seinem Downhill-Bike zu Tal fahren. Foto: Jan Cadosch

Basil Weber, sein Bruder Myles und ihr nicht mit ihnen verwandter, aber eng befreundeter Teamkollege Lutz Weber absolvierten Anfang März eine gemeinsame Trainingswoche im Tessin, um sich den Feinschliff für den ersten Downhill-Weltcup der Saison in Lousa zu holen. Doch aus der Premiere in der Kleinstadt in Zentralportugal wurde nichts: Ganze acht Tage vor dem Qualifikationslauf informierte der Radsport-Weltverband UCI die von Myles und Basil Webers Vater Thomas geführte UCI-Equipe Teamproject über die Verschiebung. Es sollte nicht die einzige solche Nachricht bleiben. In der Folge wurden alle weiteren Weltcup-Rennen bis einschliesslich Ende August verschoben oder abgesagt. «Im ersten Moment habe ich noch gedacht, dass es im Mai weitergeht und die Absage des ersten Rennens nicht so schlimm wäre, weil uns so noch mehr Zeit für mehr Trainingsfahrten bleibt», schildert Weber, «erst als dann die nächsten Weltcups einer nach dem anderen auch ausgefallen sind, habe ich das ganze Ausmass realisiert.» Als erster Wettkampf im aktuellen Kalender des Weltverbands figuriert nun ausgerechnet das wichtigste Rennen der Saison: die Downhill-WM im österreichischen Leogang vom 5. bis 6. September.