Wahlen am 27. März – Ein Bisheriger fordert den Gemeindepräsidenten von Regensdorf heraus Stefan Marty macht dem langjährigen Gemeindepräsidenten Max Walter das Amt streitig. Hier erklären sie ihre Pläne für Regensdorf und warum sie ihrer Meinung nach die richtige Wahl fürs Präsidium sind. Anna Bérard

Links: Max Walter (SVP), Jahrgang 1957, ist Geschäftsführer und KMU-Coach. Walter ist seit 2000 als Vorstand des Ressorts Gesundheit und Umwelt im Gemeinderat, seit 2010 als Gemeindepräsident. Stefan Marty (parteilos), Jahrgang 1965, ist Unternehmer. Marty ist seit 2014 im Gemeinderat, zunächst als Werkvorstand, derzeit als Sozialvorstand. Fotos: Archiv

Dass gleich elf Kandidatinnen und Kandidaten einen Sitz im Regensdorfer Gemeinderat wollen, lässt auf ein reges Interesse an der Gemeindepolitik schliessen. Auch das Präsidium ist begehrt: Es bewerben sich der bisherige Gemeindepräsident Max Walter (SVP) und der parteilose Sozialvorstand Stefan Marty um das höchste Amt in der Furttalstadt. Wie sie die Zukunft der wachsenden Gemeinde sehen und in welche Richtung sie die Entwicklung steuern wollen, haben sie dieser Zeitung dargelegt.

Wenn das Regensdorfer Stimmvolk Sie als Gemeindepräsidenten wählt, was ist Ihr Hauptziel für die nächste Legislatur?