Erster Abend am Lucerne Festival – Ein bisschen Starglanz zur Eröffnung Die Ausgabe 2022 wurde mit einer ungewöhnlichen Mischung eröffnet. Stargeigerin Anne-Sophie Mutter kam zu einer Premiere, das Festival-Motto «Diversity» vor allem in der Festrede vor. Moritz Marthaler

Brillante Mahnung: Chi-chi Nwanoku, Kontrabassistin und Gründerin der Chineke-Foundation, eröffnete mit ihrer Rede das Festival, das unter dem Motto «Diversity» steht. Foto: Peter Fischli (Lucerne Festival)

Am Freitagabend ist im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) das diesjährige Lucerne Festival in Anwesenheit von Bundespräsident Ignazio Cassis feierlich eröffnet worden. Das hauseigene Weltklasseorchester spielte in der nach altbekanntem Muster laufenden zweiten Konzerthälfte unter seinem ebenso über internationale Klasse verfügenden Chefdirigenten Riccardo Chailly eine Symphonie. Zwar keine ganz grosse, sondern Sergei Rachmaninows zweite in e-Moll, entstanden 1906–1908.