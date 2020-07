Neues Restaurant in Bülach – Ein bisschen Wilder Westen in Bülach-Süd Zwei erfahrene Gastro-Unternehmer werden in Bülach sesshaft. In ihrem Red Grizzly Saloon kommen Western-Fans nicht nur kulinarisch auf ihre Kosten. Daniela Schenker

Foto: Balz Murer

Man wäre nicht erstaunt, wenn an der Feldstrasse 76 in Bülach plötzlich ein Held aus einem Western-Streifen breitbeinig und mit dem Colt im Halfter durch die Tür treten und ein Bier ordern würde. Das Ambiente im Red Grizzly Saloon ist jedenfalls genau so, wie man es sich im Wilden Westen vorstellt: dunkles Holz, Pferdesattel, ein altes Klavier, Schwingtüren, eine riesige Theke und vor allem unzählige Dekoartikel aus den USA. Kaum zu glauben, dass in diesem Raum vor ein paar Monaten noch ein Warenlager untergebracht war. «Wir mussten ja auch nicht ganz bei null beginnen», erklärt Martin Padrutt. «Den Grizzly Saloon gibt es eigentlich schon seit über 40 Jahren, und er ist mittlerweile schweizweit bekannt.»