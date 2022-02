Immobilie in Oberglatt – Ein Blick auf das Bauernhaus, das der Kanton loswerden will Der Kanton will ein ehemaliges Bauernhaus in Oberglatt verkaufen. Diese Woche war der dritte Besichtigungstermin. Thomas Mathis Raisa Durandi (Fotos)

Markus Fritschi vom kantonalen Immobilienamt ist für den Verkauf des ehemaligen Bauernhauses zuständig. Foto: Raisa Durandi

Am Montagmorgen stapfen interessierte Personen durch das Haus an der Grafschaftstrasse 11 in Oberglatt. Sie sind gekommen, um die Liegenschaft des Kantons anzuschauen, die derzeit zum Verkauf steht. Es ist der dritte Besichtigungstermin. Gekommen ist zum Beispiel ein Paar, das jetzt mit seinen Kindern in einer Wohnung lebt. «Die Liegenschaft bietet viel Platz, eigentlich ideal für meinen Werkstattbetrieb», sagt der Interessent. An der Liegenschaft sei aber noch viel zu machen – ausser das Dach, das bereits kürzlich saniert wurde.