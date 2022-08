Rechenzentren in Dielsdorf – Ein Blick in die geheimen Räume des 500-Millionen-Datencampus Ende Oktober soll das erste Datencenter im neuen Metro-Campus in Dielsdorf in Betrieb gehen. Astrit Abazi

Noch befindet sich der Metro-Campus in Dielsdorf im Aufbau, einige der Räume wurden aber bereits bezogen. Foto: Balz Murer

Ein Park, Bürogebäude und drei Datencenter sind derzeit hinter dem Bahnhof Dielsdorf im Aufbau. Obwohl die Arbeiten noch in vollem Gange sind, soll bereits in wenigen Wochen das erste Datacenter in Betrieb genommen werden. Auf der 46’000 Quadratmeter grossen Parzelle entsteht der sogenannte Metro-Campus Zürich: ein 500-Millionen-Franken-Projekt des Datacenter- und Internetproviders Green. Experte Andrea Luigi Campomilla leitet den Bau der Grossanlage und hat zum ersten Mal einen Blick hinter die Kulissen gewährt.