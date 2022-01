Zeitreise – Ein Bobfahrer aus Regensdorf holte 1984 Olympia-Bronze Bronze für den Regensdorfer Bobfahrer Urs Salzmann: An den Olympischen Winterspielen in Sarajevo 1984 holte er im Viererbob die begehrte Medaille. Anna Bérard

Das Bobteam Schweiz 1 mit (von links) Bremser Rico Freiermuth, Urs Salzmann, Steuermann Silvio Giobellina und Heinz Stettler freut sich über seine Bronzemedaillen im Viererbob der Olympischen Winterspiele in Sarajevo 1984. Foto: Keystone

Am 4. Februar richten Sportfans ihre Blicke nach Peking, wo die Olympischen Winterspiele eröffnet werden. Die besten Bobfahrer und -fahrerinnen der Welt donnern allerdings erst ab dem 13. Februar den Eiskanal hinunter. Mit dabei sind auch die Schweizer Bobfahrer im Zweier- und im Viererbob, während die Bobfahrerinnen im Zweierbob und erstmals auch im Monobob am Start sind. Nachdem die Schweizer Bobteams an den Olympischen Spielen vor vier Jahren keine Medaillen haben nach Hause bringen können, wollen sie jetzt an die Erfolge von früher anknüpfen. Schliesslich ist die Schweiz mit 31 Medaillen die erfolgreichste Nation in der olympischen Bobgeschichte.