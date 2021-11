Streit um Wahltermin in Zürich – Ein Brief bringt den Regierungsrat ins Dilemma Die Zürcher Kantonsregierung will die kantonalen Wahlen 2023 nur wenige Wochen nach Weihnachten durchführen. Das Parlament hat anderes im Sinn. Daniel Schneebeli

Wahlplakate für die kantonalen Wahlen 2011. Wann sollen sie bei den Kantons- und Regierungsratswahlen 2023 hängen? Foto: Nicola Pitaro

Am 12. Februar 2023 will die Zürcher Regierung die kantonalen Wahlen durchführen. Das ist so unüblich früh, dass die heisse Phase des Wahlkampfes mitten im Januar stattfinden würde. Die Kandidierenden müssten an den kältesten Tagen des Jahres an ihren Ständen schlottern und auf Wählerinnen und Wähler warten.

Nun meldet die Geschäftsleitung (GL) des Kantonsrates Widerspruch an: «Wir sind gegen diesen Wahltermin», sagt Ratspräsident Benno Scherrer von den Grünliberalen. Dies hat die GL der Regierung per Brief mitgeteilt, der dieser Zeitung vorliegt.