EHC Kloten empfängt Olten – Ein Bündner nimmt den zweiten Anlauf Kloten-Blick - Stürmer Andri Spiller ist nicht nur Rückkehrer, sondern auch der Mann der ersten Tore für den EHC. Roland Jauch

Andri Spiller trainiert in der Swiss Arena. Foto: Sibylle Meier

Es war noch August. Der EHC Kloten trug sein erstes Testspiel der Saison aus. Gegen Arosa gab es ein 6:0. Den ersten Treffer erzielte Andri Spiller. Als am letzten Freitag in Sierre die Meisterschaft begann, hiess der Klotener Schütze des 1:0 in der alten Grabenhalle Andri Spiller. Und auch im Cup hat der Bündner getroffen, sein 3:1 ins leere Tore beendete am Sonntag eine lang umstrittene Partie in Weinfelden gegen Thurgau.