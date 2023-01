Glücklich, aber nur in der Werbung: Dating-App Bumble. Foto: PD

Diese Woche warf ich mich wieder mal ins Online-Dating-Game. Ein Desaster in vier Akten! Tinder und Co. sind für mich eine Hassliebe der ganz besonderen Art, wobei es mehr Hass als Liebe ist. Eigentlich ist es nur Hass und null Liebe. Grosser Hass sogar. Diese Apps sind wie ein sehr kratziger Wollpullover für die Seele, ein Hass-Pullover, der nicht nur juckt, wenn man ihn trägt, sondern auch lange nach dem Ausziehen nervt, weil er ein eitriges Ekzem provoziert, das man dann nur mit der rezeptpflichtigen Cortison-Creme wieder in den Griff kriegt. Aber hey, mir war langweilig, mein Mitbewohner war die ganze Woche weg, und da habe ich mich hinreissen lassen und diesen kratzigen Pullover aus der Ecke gefischt.