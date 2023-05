Sekundarschulgemeinde Bülach – Ein deutliches Plus und eine verspätete Abrechnung An der Kreisgemeindeversammlung vom Juni geht es um die Rechnung 2022 und zwei Abrechnungen für Bauprojekte. Eine davon hat sich verzögert. Thomas Mathis

Die Rechnung 2022 der Sekundarschulgemeinde Bülach, zu der die Gemeinden Bachenbülach, Bülach, Hochfelden, Höri und Winkel gehören, schliesst bei einem Aufwand von 30,0 Millionen Franken und einem Ertrag von 33,1 Millionen Franken mit einem Plus von 3,1 Millionen Franken. Budgetiert war ein Plus von lediglich knapp 133’000 Franken.

Das Resultat sei auf den höheren Ertrag bei den Steuern und beim Ressourcenausgleich zurückzuführen, heisst es in den Unterlagen zur Kreisgemeindeversammlung, die am 8. Juni stattfinden wird. Es wurden Nettoinvestitionen von 972’000 Franken getätigt, darunter fällt zum Beispiel auch der Projektierungskredit für den Trakt D beim Schulhaus Hinterbirch.

Der Versammlung vorgelegt werden auch zwei Abrechnungen. Der Anbau der Berufswahlschule kostete gut 2,1 Millionen Franken, was einer Kostenüberschreitung von knapp 157’000 Franken beziehungsweise knapp 8 Prozent entspricht. Seit 2020 ist der Anbau in Betrieb. Schon deutlich länger in Betrieb ist der Ersatzbau für den Trakt C im Schulhaus Hinterbirch. Die Abrechnung des 2018 bezogenen Neubaus verzögerte sich wegen nachträglicher Schadenbehebungen und Problemen mit der Bodenversiegelung. Mit Kosten von 23,2 Millionen Franken wurde der Kredit um knapp 2,3 Millionen Franken beziehungsweise knapp 9 Prozent unterschritten.

Vorgelegt wird den Stimmberechtigten zudem der Erlass über die Haushaltsführung mit Globalbudgets. Die Berufswahlschule Bülach wird bereits heute mit Globalbudget geführt, aber die nötigen rechtlichen Grundlagen nach einer kantonalen Gesetzesänderung dazu fehlen derzeit.

